La proposta di FI per la maternità | Mille euro al mese alle donne che rinunciano all’aborto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un sostegno diala chi rinuncia all’interruzione di gravidanza. Questa è ladi Forza Italia per incentivare la, contenuta in un disegno di legge che verrà presentato la prossima settimana (ma di cui Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di FI, ha già anticipato i contenuti). Il Corriere della Sera spiega che questo «reddito di» durerebbe cinque anni, e vuole supportare chi pensa di abortire per ragioni economiche. Il contributo è riservatoitaliane, residenti in Italia, e con un Isee inferiore ai 15milal’anno. Le risorse affluirebbero da un fondo appositamente istituito presso il ministero dell’Economia da 600 milioni. Il testo Il Corriere riporta alcuni passaggi del disegno di legge, in cui si dispone che «il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito, quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dcondizioni economiche o sociali, di esaminare con la donna le possibili soluzioni dei problemi, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza».