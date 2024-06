Volley femminile l’Italia ipoteca le Olimpiadi 2024 | vantaggio siderale su Olanda e Canada nel ranking FIVB

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha vinto tre partite per 3-0 nella seconda settimana di gare della Nations League di. Le azzurre si sono imposte con il massimo scarto contro Francia, Repubblica Dominicana e Cina in quel di Macao, mentre hanno perso al tie-break contro il Brasile dopo essere state inper 2-1 e 15-11. Un bilancio decisamente positivo in terra asiatica e che ha sensibilmente avvicinato le ragazze del CT Julio Velasco verso la qualificazione alledi Parigi. Bisogna guardare con attenzione e insistenza il, poiché al termine della fase preliminare della Nations League sarà proprio la classifica mondiale ad assegnare gli ultimi cinque pass per i Giochi: uno è già in tasca del Kenya per ottemperare all’obbligo della rappresentanza continentale, gli altri quattro andranno nelle mani delle migliori compagini in graduatoria che non avevano fatto festa attraverso i preolimpici dello scorso anno.