Querelle centro sportivo Prima vittoria del Comune | Risoluzione legittima

(Di lunedì 3 giugno 2024) Contenzioso fraed ex gestore del, lain primo grado è per l’ente pubblico. È arrivata nei giorni scorsi, dopo due anni di carte bollate, la sentenza del tribunale di Milano che certifica la legittimità dell’atto con cui, era il 2022, ilgessatese aveva revocato l’appalto all’allora gestore per inadempimenti contrattuali. L’operatore aveva presentato ricorso tramite i suoi legali e presentato contestualmente istanza di risarcimento danni. Dovrà invece accollarsi interamente le spese di lite. Così, sinteticamente, una nota del. "Il tribunale di Milano ha emesso la sentenza tanto attesa riguardante il contenzioso tra ildi Gessate e l’associazione sportiva, dichiarando la legittimità della, per inadempimento, del contratto di affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali; e con condanna dell’associazione stessa al pagamento delle spese di lite in favore del".