MotoGP colpo di scena pazzesco | c’è la comunicazione cambia tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Indi: arriva la, è una grande rivoluzione in vista del 2025, tifosi spiazzati Bagnaia e Bastianini nei primi due posti, poi Martin e Marquez per un pokerdi marca Ducati. Così si è chiuso il Gran Premio disputato ieri al Mugello, in unache conosce solo una lingua, quella della scuderia di Borgo Panigale. Ed anche nella classifica generale la Ducati fa la voce grossa., che rivoluzione: la(Ansa Foto) – RompipalloneMartin è il leader del mondiale con 171 punti in sella alla moto della scuderia Pramac davanti a Pecco Bagnaia che, invece, è in sella alla moto ufficiale. E Marc Marquez ha trovato una sorta di seconda vita sportiva con la moto italiana: lo spagnolo sembra abbia messo definitivamente alle spalle tutti i problemi fisici ed ora è pronto anche a lottare per il Mondiale.