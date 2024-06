Lince con 2 militari si ribalta a Tramatza vicino Oristano | morto un soldato l’altro è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Unincidente stradale si è verificato a, in provincia di, coinvolgendo un veicolo militareche si èto con a bordo due soldati. Purtroppo, uno deiè deceduto. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 131 lunedì 3 giugno, mentre i soldati si dirigevano verso Olbia a bordo del mezzo. Il secondo, in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi necessari, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa, causando ripercussioni sul traffico. I due soldati coinvolti erano di stanza a Teulada e diretti a Olbia.