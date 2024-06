Como vietato esagerare La squadra per la Serie A No a Icardi e Correa Sì al brasiliano Kennedy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tanti sono i nomi che vengono accostati al, in questi giorni, probabilmente solo voci, ma forse qualcosa di vero c’è. "Smentisco l’arrivo e l’interessamento per– dice il ds Carloalberto Ludi – anche quello su Audero, la sua è stata solo una visita di cortesia nei confronti della società. In settimana ci troveremo con Fabregas per iniziare a fare alcune considerazioni. Sarà un mercato oculato, in linea con quanto fatto negli scorsi anni, per dare una crescita costante alla società, se poi capiterà qualche occasione non ce la faremo sfuggire". Quindi, pare, niente grandi colpi ad effetto, ma giocatori solidi e futuribili. Nel frattempo però molti procuratori si sono fatti avanti, pare proponendo giocatori del calibro di Belotti, Bonazzoli e Petagna, per l’attacco da affiancare a Cutrone.