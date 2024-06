Che magia la chitarra di Clapton Show nel segno del grande rock

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) La pioggia ce l’ha messa tutta per cercare di rovinare la festa, cadendo per quasi tutto il pomeriggio di ieri, ma la passione per la musica vince su qualsiasi disagio. Il Summer Festival è iniziato come doveva, con unconcerto perchéera l’artista protagonista. Per l’unica data italiana di Ericsono arrivati fan da tutta Italia e anche dall’estero, per circa 20mila presenze, molte delle quali già in città dal mattino o dal primo pomeriggio. Tra i tanti appassionati anche volti noti, come il cantante Zucchero, Beppe Grillo e Andrea Scanzi. L’artista britannico si è presentato sul palco sotto le Mura storiche accolto da un boato di applausi, imbracciando una delle sue tante, amate chitarre elettriche, ma con una particolarità.