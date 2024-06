Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Coperta da un grande telo, realizzato in poliestere ottenuto da bottiglie riciclate, l’installazione rappresenta Oera realizzata con le bottiglie in PET della raccolta differenziata - Regis (Assorimap) riciclo è veramente un'attività centrale per il nostro paese E' stata inaugurata a Sant’Albano Stura, in provincia di Cuneo, l’opera 'Terzo Paradiso Recycling' realizzata dal Maestro Michelangelo Pistoletto.

Arte inaugurata a Sant’Albano Stura l’opera Terzo Paradiso Recycling di Michelangelo Pistoletto