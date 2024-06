Amichevoli pre Euro 2024 | vincono Inghilterra Albania e Croazia Solo pari per la Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Inizia bene la marcia di avvicinamento dell’: 3-0 in amichevole alla Bosnia, domenica avversaria dell’Italia. Al St.James’ Park di Newcastle i Tre Leoni riescono a sbloccare la garaal 60? con un rigore trasformato da Palmer, poi nei minuti finali vanno a bersaglio Alexander-Arnold e Kane. L’è inserita nel gruppo C assieme a Danimarca, Slovenia e Serbia. Si è invece conclusa sullo 0-0 la sfida di Norimberga fra lapadrona di casa ai prossimipei e l’Ucraina, inserita nel girone E assieme a Belgio, Romania e Slovacchia. Tre messaggi dalle rivali. L’Italia scenderà in campo domani con la Turchia per la prima delle dueverso, oggi intanto è toccato a due delle squadre che gli azzurri affronteranno nel girone.