Tragico incidente in moto chi muore nello schianto fatale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 2 giugno 2024) Un altro morto in Italia a causa di unstradale. Ha perso la vita dopo essersi schiantato con la suacontro un moro. Con lui c’era anche un amico, che per fortuna è rimasto illeso. La vicenda ha sconvolto tutti. (Continua…) Leggi anche: Brescia, terribilestradale in galleria: morta una ragazza di 19 anni Leggi anche: Brescia, ritrovato cadavere di una donna fatta a pezzi: la scoperta dei Carabinieriin: un morto Stando ad una prima ricostruzione dell’, il giovane alla guida dellaavrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato con un moro. Losarebbe stato per lui, mentre l’amico che era con lui fortunatamente n’è uscito illeso.