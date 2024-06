Moto3 GP Italia | risultati e ordine di arrivo vince Alonso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Sul circuito del Mugello va in scena la gara divalida per il Gran Premio d’scatta dalla pole position e mantiene la prima posizione, ma poco dopo la corsa viene interrotta da una bandiera rossa. Farioli e Zurutuza sono infatti rimasti coinvolti in un incidente, che ha visto il pilota della KTM a terra sotto la moto dell’no. Dopo alcuni minuti, si riparte. E’ Veier ad avere la meglio inizialmente, matorna poi in testa alla classifica. Gli ultimi giri sono da cardiopalma, con un folto gruppo di testa che continua a scambiarsi le posizioni, conche cerca di dare lo strappo. Veijer accende un casco rosso in estremo per tentare di riprendere l’avversario. Il colombiano resta però in testa, andando are così la settima tappa del motomondiale:D.