Meloni torniamo a prima idea Ue con specificità Stati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Siamo in una campagna elettorale per le elezioni europee e questa festa ci ricorda anche ladi Europa, che era unadi Europa che immaginava che la sua forza, la forza della sua unione, fosse anche la forza e ladeglinazionali. Forse dovremmo tornare a quell'embrione dieuropea e di sogno europeo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaai Fori Imperiali, per la Festa della Repubblica, per assistere per la parata del 2 giugno. .