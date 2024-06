La Ruota della Fortuna chiude Mediaset conferma Scotti e nuova edizione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 2 giugno 2024) Da lunedì 3 giugno 2024, e per tutta l'estate, inizia la crisi nera per l'access prime time di Canale 5 dal punto di vista degli ascolti tv. Laoggi, ma tornerà nella prossima stagione tv con unasempre condotta da Gerry, accompagnato dall'ex Professoressa de L'Eredità ed ex concorrente del Grande Fratello Samira Lui. Questo programma è stato trasmesso in occasione del centenario di Mike Bongiorno per tutto il mese di maggio. Lasarà sostituita dalle repliche di Caduta Libera che dureranno fino al 14 luglio. Successivamente, fino al 31 agosto, il palinsesto vedrà il ritorno di The Wall con le vecchie puntate trasmesse tra il 2017 e il 2018. Tutto dipenderà dall'andamento in termini di ascolti: non si esclude, ad oggi, un ritorno di Avanti un Altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha delle puntate inedite non ancora trasmesse.