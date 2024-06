Il 3 e 4 giugno a Roma Borghi sul set il festival di cineturismo organizzato da Cinecircolo Romano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024)SUL SET SECONDA EDIZIONE 3 – 42024 CINEMA CARAVAGGIO Via Paisiello, 24 –Ingresso libero fino ad esaurimento posti Si terrà da domani 3 e il 4presso il Cinema Caravaggio dila seconda edizione delcinematograficosul set,dall’associazioneno. Ideato dalla presidente Daniela Cipollaro e dal direttore artistico Catello Masullo,sul set è il primodi cinema in Italia interamente dedicato a film girati negli antichistorici del nostro Paese, che con il loro fascino e la loro magia, sono una quinta ideale per un set cinematografico suggestivo. La seconda edizione delraddoppia la sua programmazione e vedrà la partecipazione di cinque cortometraggi e quattro lungometraggi.