Adele rimprovera un omofobo al suo concerto | Zitto non essere ridicolo

(Di domenica 2 giugno 2024) Chesia un’alleata della comunità LGBTQ è cosa nota e l’ha confermato anche ieri sera ad un suo show a Las Vegas. Tra una canzone e l’altra, nel bel mezzo del suo spettacolo, ‘Weekends With’, al The Colosseum del Caesars Palace, la cantante si è presa qualche minuto per parlare con i suoi fan, quando dal pubblico un cretino ha urlato: “Il Pride fa schifo”. Senza pensarci troppoha subito rimesso l’al suo posto: “Tu sei venuto al mio spettacolo a dire il Pride fa schifo? Sei stupido, ca**o? Non. Se non hai niente di carino da dire, allora stai, va bene?“. L’artista inglese alla fine delha salutato tutti dicendo: “Felice Pride a tutti, ma non a te”, indicando verso l’. Una signora.