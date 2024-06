Una Notte a Terranuova con Righeira e Ivana Spagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 01 giugno 2024 – Johnson. Saranno loro i mattatori di "Una", che il 14 giugno aprirà ufficialmente, come da tradizione, gli eventi estivi nella cittadina valdarnese. Ogni annoBracciolini saluta l'arrivo dell'estate con un grande evento che si tiene in Piazza della Repubblica e al quale partecipano migliaia di persone. Quest'anno si preannuncia una serata da ricordare, con la macchina del tempo che ha deciso di tornare agli anni 80. "Abbiamo scelto di immergerci nell’atmosfera e nelle musiche di quel magico periodo per far festa insieme in piazza - hanno detto gli organizzatori- Come di consueto saranno presenti i pub, che per unasi sposteranno in piazza. Insieme a, la tribute band degli Abba e a seguire Stranobakkano".