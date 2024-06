Together we rise è il nuovo singolo dei Trame

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 1 giugno 2024) Da venerdì 31 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “WE” (Overdub Recordings), ildei. “we” è un brano post-rock che richiama all’unità e alla solidarietà in un mondo che si trova ad affrontare complesse sfide e difficoltà. La canzone si apre con una combinazione di basso e pianoforte Rhodes, accompagnati da una sottile trama di batteria elettronica. Questo setup iniziale crea un’atmosfera introspettiva e riflessiva, evocando il senso di imminente cambiamento. Il ritornello che esplode con cassa in 4/4, un riff in loop e dei cori che si alzano in sottofondo rappresenta il punto culminante della solidarietà e dell’unità. Man mano che il pezzo procede verso la sua parte centrale, la tensione aumenta gradualmente, simboleggiando la lotta e la resistenza.