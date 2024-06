Supercoppa Europea 2024 Gasperini accontentato! Sarà Real Madrid-Atalanta | data orario e luogo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024)la finale di. I Blancos si sono imposti in finale di Champions League contro il Borussia Dortmund con il risultato di 0-2. Di fronte una squadra sempre più alla ribalta, l’protagonista della vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen. “Voglio il”, avevo detto. E’ stato. La finale disi disputerà in Polonia, a Varsavia. L’incontro è stato fissato dalla UEFA per le ore 21 di mercoledì 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto e a tre giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Lo scorso anni trionfò il Manchester City. Champions League Ilvince la 15ª Champions League: l'Albo d'oro aggiornato, Barcellona e Milan sono le squadre con il maggior numero di Supercoppe (5), poi il Liverpool a 4 e l’Atleticoa 3.