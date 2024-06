Perché giugno è il mese del Pride? Il calendario tutte le date in Italia

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 1 giugno 2024)è celebrato come ildelin gran parte del mondo in commemorazione dei Moti di Stonewall, un punto di svolta nel movimento per i diritti LGBTQ+. Ecco a seguire alcuni cenni storici ed ildelle prossimedei2024 in, al via ildell' orgoglio Lgbtqia+ I moti di Stonewall ebbero luogo nella notte tra il 27 e il 281969, quando la polizia fece una retata allo Stonewall Inn, un bar gay a New York City. Questa retata non fu la prima, ma fu diversa dalle precedentigli avventori e i membri della comunità LGBTQ+ reagirono con proteste e scontri, che durarono diversi giorni. Questi eventi segnarono l' inizio di un movimento più organizzato e visibile per i diritti LGBTQ+. Da allora,è diventato ilin cui si celebra il, con eventi, parate e manifestazioni in tutto il mondo.