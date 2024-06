LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Martin in pole al Mugello 2° Bagnaia Alle 15 00 la Sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 11.35 Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo15.00 per laRace. 11.34position importantissima di Jorgeche domani sfrutterà la penalità diche sarà quinto. Caduta per Marc Marquez che stava andando vicino alla. 11.32 Jorgeposition in 1:44.504 con 43 millesimi sue 183 millesimi su Vinales, quarto M. Marquez, quinto Bastianini, sesto Morbidelli davanti ad Acosta. 11.31 Bastianini arriva al T3 con 332 millesimi di ritardo e non migliora. Laè di Jorgepartirà quinto. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2.molla, spinge Bastianini. -1 Vinales si conferma al T3, chiude in 1.44.7 e non migliora.