Corteo contro il governo scontri con la polizia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AG. - Un aereo di cartone è stato bruciato poco fa dai collettivi davanti al palazzo dell'Aeronautica, in viale dell'università, durante ilil" in corso a Roma. I manifestanti stanno, lentamente, arrivando verso Porta Pia.trae manifestanti nel corso deldegli studenti a Roma. Bombe carta sono state lanciate dai manifestanti durante gli, in corso ora, tra i collettivi e ladi stato. "Genocidio e guerra iniziano dall'università. Stop accordi. Non fermerete la nostra rabbia": questa la scritta sullo striscione in testa allo "spezzone" dei collettivi universitari a Piazzale Aldo Moro, a Roma, che si è unito alnazionale "il". I ragazzi avevano invitato gli altri studenti a unirsi al loro blocco per continuare insieme la manifestazione.