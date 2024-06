Champions | Real Madrid quindicesima conquista Battuto il Borussia | 2-0 Ancelotti ne ha vinte sette

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 1 giugno 2024) E quindici. Ilalza ancora la, ossia la coppa dalle grandi orecchie. I blancos battono 2-0 ilDortmund nella finale di Wembley grazie ai gol al 74' di Carvajal, di testa su assist di Kroos alla partita d'addio in maglia merengue, e all'83' di Vinicius con un diagonale vincente su passaggio di Bellingham. Una partita dove i tedeschi giocano decisamente meglio nella prima frazione non trovando però la via del gol, gli spagnoli crescono nelle ripresa fino a trovare l'ennesima vittoria L'articoloil: 2-0.ne haproviene da Firenze Post. .