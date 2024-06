Champions League trionfo Real Madrid | Borussia Dortmund battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilha2-0 ile ha conquistato la2024. Le reti che hanno deciso il match giocato a Wembley sono state siglate da Carvajal al 74' e da Vinicius all'83. Nel primo tempo meglio il, pericoloso in più occasioni. Nella ripresa l'uno-due dei 'Blancos' ha chiuso ogni discorso. Per ilè la quindicesimadella sua storia. Per Carlo Ancelotti è il quinto successo da allenatore nella competizione. Il tecnico italiano si conferma l'allenatore più vincente della storia della manifestazione a quota 5. Un vero e proprio re. Un pokerissimo che è il racconto di un rapporto unico. Ancelotti e la, come se fossero fatti l'uno per l'altra. Una lunga storia d'amore iniziata nel maggio del 2003 con la prima volta di Re Carlo.