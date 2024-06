Ce la mettiamo tutta Ore decisive per trovare i dispersi del Natisone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Patrizia Cormos, vent'anni, al secondo anno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e residente con la famiglia alle porte di Udine, a Basaldella di Campoformido. Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, che vivono nel capoluogo friulano. E con loro un caro amico, 25enne, originario della Romania e residente in Austria. Sono questi i tre giovani, i cui nomi sono stati diffusi dai media locali, che si stanno cercando nel, dopo che ieri erano stati inghiottiti nelle acque del fiume in piena. «Queste sono ore- affermano i soccorritori - e noi ce la mattiamoin ogni modo e con ogni mezzo». La drammatica vicenda viene seguita con il fiato sospeso da tutto il Friuli.