’Lucio c’è’ omaggio all’amico di Longiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo diversi sold out in tutta Italia, sabato sera dalle 21 in piazza Malatesta aarriva ‘Lucio, un concerto-racconto per celebrare Lucio Dalla. Sul palco si esibiranno Marcello Balestra – voce narrante e cantante, Tonino Scala, Paolo Lucchese, Vanni Patriarca, Tommy Bradascio, e alcuni ospiti speciali, che si alterneranno per omaggiare l’artista bolognese. Il pubblico potrà ascoltare alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da Caruso a L’anno che verrà, da Futura a Com’è profondo il mare. Il compianto cantautore in vita ha avuto sin dai primi anni ottanta un rapporto particolare con. Dalla è stato presente più volte nella piccola cittadina, a partire dal debutto della fortunatissima tournée ‘DallaMorandi’, che proseguì poi con circa 200 spettacoli in giro per l’Italia, Europa, Russia e Stati Uniti d’America.