L' ultima Nike SB Dunk Low di Ben Affleck è il pezzo più raro di tutta la sua collezione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sappiamo tutti che Benha unadiSBpiuttosto folle. Ha la Chunkyy di Ben & Jerry's, la Eire e persino la collaborazione con Parra, realizzata appositamente per la cerchia ristretta di amici dell'artista olandese. Ma ognuna di queste impallidisce di fronte allaSBLow What the, che è considerata da molti sneakerhead uno dei pezzi più rari in circolazione. Non si sente parlare molto della What thein questi giorni. Questo perché è uno dei modelli più rari di tutti i tempi. Rilasciata per la prima volta nel 2007 (durante la leggendaria era Gold Box di), questa scarpa presenta un design folle composto da una serie di grafiche, motivi e texture non corrispondenti. Ognuno di questi pannelli è stato prelevato direttamente da altre 31 varianti di colore della SB, e sono stati tutti mescolati insieme per creare una bellissima sneaker Frankenstein.