Irrompe in palestra brandendo un grosso coltello e minacciando il titolare | denunciato 42enne pontino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella serata del 22 maggio, i Carabinieri della Tenenza locale, a seguito di una rapida attività investigativa, hannoin stato di libertà un uomo originario di Gaeta, classe 1982, per il reato di minacce aggravate dall’uso di armi. L’uomo è stato identificato come responsabile di un grave episodio avvenuto la sera del 21 maggio, intorno alle 21:00, all’interno di una notadel comune di Gaeta. Minacce Armate nellaIl soggetto si è introdotto nellaun voluminosoda cucina e ha minacciato il proprietario della struttura. Il motivo del suo gesto, secondo quanto riferito, sarebbe stato il parcheggio degli scooter dei giovani clienti della, che, a suo dire, ostacolavano la circolazione stradale all’esterno del locale. Il gesto ha causato un forte spavento tra i presenti. Pronto Intervento dei Carabinieri Fortunatamente, l’immediato e risolutivo intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi.

