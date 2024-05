Sampdoria - oggi nuovo confronto con Vidal Manfredi incontrerà Pirlo

Fabrizio Cacciatore è il nuovo allenatore del Treviso - ... di cui più di 150 in Serie A con le squadre di Sampdoria, Cagliari, Chievo e Verona. Da ottobre ... 'Diamo il benvenuto al nostro nuovo Mister, abbiamo un'ambizione importante, a livello societario ...

Calcio, Sampdoria: va bene così, non eri ancora pronta per la A - Che la Sampdoria non potesse puntare alla Serie A in questa stagione era noto, approdare nel massimo ...il 7°posto al termine di una stagione complicata sia da un punto di vista tecnico che societario ...