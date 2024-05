Milan - Giroud pronto un documentario a suo nome | data e dettagli

In vista di Euro2024 la Francia ha convocati tutti e tre i giocatori del Milan : Deschamps chiama Giroud , Theo Hernandez e Maignan La Serie A è ormai quasi giunta al termine ma per i giocatori del Milan non è ancora arrivato il momento di pensare alle vacanze. Prima di andare in spiaggia, infatti, molto rossoneri saranno impegnati con le rispettive nazionali a Euro2024 . dailymilan

Milan, contro la Salernitana la Curva Sud omaggerà gli addii di Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. Ecco come “Se posso dire qualcosa sull’ultima partita, non perché penso solo a me eh, è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano“. Giroud ha chiesto e la Curva Sud ha risposto. Nella gara contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, il tifo organizzato del Milan ha deciso di rendere omaggio agli addii dell’attaccante francese, di Simon Kjaer e di mister Stefano Pioli, tornando a cantare e a incitare la squadra.

