Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. E’ quanto deciso dalla Cassazione nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi Carabinieri di Fossano del ...

Omicidio Luca Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso - Omicidio Luca Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso - L'omicidio di Luca Sacchi arriva in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso, l'autore materiale dell'omicidio del ragazzo, ...

Omicidio Sacchi, Cassazione: definitiva condanna per Del Grosso. Appello bis per Anastasiya - Omicidio Sacchi, Cassazione: definitiva condanna per Del Grosso. Appello bis per Anastasiya - Diventa definitiva la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 ...

Il 65enne dovrà continuare a scontare la pena in un carcere italiano - Il 65enne dovrà continuare a scontare la pena in un carcere italiano - Per quell'omicidio la condanna definitiva era arrivata nel 2000: ergastolo senza condizionale, come deciso dalla giuria popolare che lo aveva ritenuto colpevole dell'omicidio di Dale Pike "oltre ogni ...