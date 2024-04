Bigottismo marxista - Stali - censure | perché è bene diffidare dai comunisti liberatori

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Come ogni anno allo scoccare del 25 aprile tornano puntuali le manipolazioni volte a travisarne il significato e a far diventare questa data una parata di rivendicazioni varie, tratte dal repertorio della sinistra. Si inneggia vagamente alla libertà, ma si manifesta contro il capitalismo, contro la NATO, contro il cambiamento climatico (sic!), contro la censura nella rai (da quale pulpito!) e quest’anno non mancheranno i cori contro gli accordi tra atenei italiani ed israeliani. Come ogni anno ricordiamo che la suddetta festa dovrebbe in realtà rappresentare la liberazione da ogni totalitarismo, di ogni colore. Per questo ad ogni 25 aprile riproponiamo ciò che scrisse Ernesto Rossi (economista liberale, antifascista e anticomunista) in una sua lettera del settembre 1931, inviata dal carcere di Pallanza dove era recluso: “Nel ’19 mi son trovato con i fascisti, contro la dittatura ...