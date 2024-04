ATP Madrid - Luciano Darderi domina Gael Monfils e approda al secondo turno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ottimo esordio per. Nel terzo incontro alla Caja Magica di(Spagna), l’italo-argentino ha nettamente sconfitto il francese(n.40 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match senza storia, in cuiè stato consistente al cospetto di un rivale non centrato e molto falloso. Con questo risultato,ha ottenuto la sua prima vittoria a livello Masters1000 ed è virtualmente n.55 del mondo (nuovo best ranking). Neldel torneo iberico se la vedrà contro lo statunitense Taylor Fritz (testa di serie n.12) Nel primo set è unmolto falloso a presentarsi. Primo game tra doppi falli ed errori non forzati ddl francese, che si ...

Luciano Darderi , italiano nato in argentina nel 2002, sfida Gael Monfils , francese classe 1986, in un bel match sul campo centrale della Caja Mágica. Il più giovane si presenta forte del suo best ranking mentre il veterano parigino, pur avendo ancora un’ottima classifica, è stato numero 6 mentre ... (infobetting)

Comincia l’avventura del primo dei sei italiani presenti nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid . Sarà Luciano Darderi il primo azzurro a scendere in campo e lo farà contro il veterano francese Gael Monfils. Sicuramente una sfida affascinante per il numero 60 della classifica mondiale, ... (oasport)

madrid Open 2024, esordio perfetto per Darderi: l’azzurro elimina Monfils e ottiene la prima vittoria in un torneo 1000 - Esordio vincente al madrid Open 2024 per luciano Darderi, che ha eliminato il francese Gael Monfils con un netto 2-0.tag24

madrid, Darderi batte Monfils al primo turno in due set (6-4, 6-2). È la sua prima vittoria in un Masters 1000 - Nella giornata di madrid arriva una grande gioia per l'Italia. Importante vittoria dell'italiano luciano Darderi che nel primo turno del madrid Open supera nettamente Gael Monfils in ...ilmessaggero

Darderi stende Monfils a madrid: primo successo 1000 per l'italo-argentino - MASTERS madrid - luciano Darderi festeggia la sua prima vittoria a livello 1000 battendo una dimessa versione di Monfils, autore di ben 19 errori gratuiti: 6-4 ...eurosport