Salernitana Colantuono | Il primo gol non andava preso assolutamente

(Di domenica 21 aprile 2024) Le parole di Stefano, tecnico della, dopo la sconfitta dei campani contro la Fiorentina Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. POST PARTITA – «Dopo la partita non mi piace parlare molto, per l’adrenalina si dicono anche cose che

Colantuono (S.ST), Peccato aver regalato un gol ai viola - In conferenza stampa dall'Arechi, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono analizza così la sconfitta con la Fiorentina: "Dispiace molto. Tutto sommato abbiamo ...firenzeviola

Salernitana, Colantuono: "Peccato per aver regalato un gol alla Fiorentina" - Prima dell'inizio di Salernitana-Fiorentina, un gruppo di tifosi campani ha provato a forzare un cordone della polizia per entrare in contatto con i… Leggi ...informazione

Salernitana, ancora un ko. La Fiorentina espugna l'Arechi - Primo tempo soporifero: la Salernitana è lenta, abulica e macchinosa, la Fiorentina non ha portato a Salerno neanche una prima punta di ruolo. Per il primo tiro dei granata bisogna attendere il 37', è ...rainews