WSJ | “Attacco dell’Iran a Israele entro 24-48 ore” Tel Aviv | “La risposta sarà appropriata”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in una conversazione telefonica con il suo omologo statunitense Lloyd Austin ha garantito che "un attacco diretto dell'Iran comporterà unaappropriata da parte di".

'Attacco dell'Iran entro 24 - 48 ore': allerta in Israele. Teheran: 'Serve una punizione, a parti invertite gli Usa cosa farebbero': L'Ue: 'Siamo allarmati' Il rapporto del Wsj sottolinea tra le altre cose che ai dipendenti del governo americano in Israele e alle loro famiglie è stato vietato viaggiare in aree al di fuori del ...

Israele pronto a un "attacco diretto dall'Iran": il Wsj sgancia la bomba: Il Wsj cita poi una fonte vicina al regime iraniano, secondo cui Teheran non ha ancora preso alcuna decisione definitiva. Dopo la promessa di vendetta l'Iran fa chiarezza: no al coinvolgimento ...