UeD | Roberta e Alessandro «spariti» dai social | Di Padua svela cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 febbraio 2024)DiVicinanza hanno lasciato Uomini e Donne da un po' di settimane ormai. I due protagonisti si stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, tuttavia, gli utenti del web hanno notato alcuni dettagli. Dopo un iniziale momento di condivisione, durante il quale i due hanno pubblicato foto e video in cui apparivano in reciproca compagnia, la coppia ha un po' abbandonato i loro fan, almeno per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla loro vita di coppia. Questa mattina, allora,ha deciso di rompere il silenzio e dire per quale ragione lei ednon si stanno più mostrando in reciproca compagnia attraverso lo schermo di un telefono.Dirompe il silenzio su ...