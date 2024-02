Pisa | solita sconfitta all’ultimo istante E all’Arena piovono fischi contro Aquilani

Gol d’antologia di Olivieri, il Venezia espugna (2-1) Pisa e torna secondo

(Di domenica 25 febbraio 2024), come se piovessero. E ormai le prestazioni delsi ripetono tutte uguali, con lo stesso svolgimento e lo stesso epilogo, un gol subito nel recupero. Sembra quasi di rivivere la stessa partita, come un remake in salsa sportiva di "Ricomincio da capo" con Bill Murray. E pare proprio che quest’anno, per il "giorno della Marmotta", siano state pronosticate altre settimane di freddo inverno, invece di una primavera precoce. Così per la seconda volta consecutiva i nerazzurri subiscono una rete nei minuti finali, per un totale di 7 volte all’interno di questo campionato. Se non è record, poco ci manca. Sotto lo sguardo attento del patron Alexander Knaster, presente in tribuna ieriGaribaldi, nonostante un’atmosfera tiepidina, data la mancanza dei tifosi della Curva Nord sugli spalti e senza cori, ...