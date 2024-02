Scherma, undici fiorettiste azzurre presenti in tabellone a Il Cairo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Italia sfiora l’en plein nella prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Il. Saranno benlenelprincipale, dove quattro di loro (Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo) erano giàper la loro posizione nel ranking mondiale. Subito dopo la fase a gironi hanno centrato la qualificazione Erica Cipressa, Aurora Grandis (entrambe con sei vittorie in altrettanti assalti), Anna Cristino e Martina Sinigalia (cinque successi e una sola sconfitta, ma con un +16 di differenziale). Dopo gli assalti dei turni preliminari si sono qualificate anche Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Elena Tangherlini. Purtroppo la sola Serena Rossini è stata eliminata, perdendo nell’assalto dell’ultimo turno preliminare. Domani ...

Coppa del Mondo di sciabola, Italia medaglia d'argento: Martina Criscio protagonista in Perù: Medaglia d’argento per le sciabolatrici azzurre in Perù. L’Italia del CT Nicola Zanotti ha conquistato il secondo posto nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lim ... foggiacittaaperta