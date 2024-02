Rennes-Milan 1-0 LIVE | Bourigeaud!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Milan che prova a reagire, alza il baricentro. 11? Gol di Bourigeaud , destro che si insacca sul primo palo, ... (oasport)

Secondo round, si va in scena. Rennes e Milan si affrontano alle 18.45 al Roazhon Park nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43 Inni dell’Europa League in corso. 18.40 Entrano in campo i giocatori. 18.35 Presente anche Ibrahimovic sugli ... (oasport)