Smog, intesa Ue sui nuovi limiti: più che dimezzati per le polveri sottili: ... chiari e accessibili al pubblico gli indici di qualità dell'aria, attualmente frammentati, in tutto il Vecchio Continente, dando informazioni sui sintomi associati ai picchi di smog e sui rischi per ...

L'Ue corre ai ripari sullo smog, intesa sui nuovi limiti: Ok alla direttiva su qualità aria, c'è diritto al risarcimento

Inquinamento, Fontana: 'Stiamo facendo i miracoli', ma per Sala non sono dati reali: ... a margine della firma del protocollo d'intesa sui beni confiscati in Prefettura a Milano. 'Si può fare di più e lo faremo' ha aggiunto Fontana sottolineando che lo smog 'è un dato di fatto che ...