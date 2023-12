Nuoto | Benedetta Pilato in semifinale nei 100 rana agli Europei | ma le avversarie impressionano

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Prima giornata di gare nell’Otopeni Aquatics Complex, sede degli2023 diin vasca corta. Nel day-1 fari puntati sulle batterie dei 100donne dove erano ben quattro le azzurre al via:, Martina Carraro, Anita Bottazzo e Francesca Fangio. La pugliese e la ligure hanno staccato il biglietto per lapomeridiana, nuotando il quarto e quinto tempo dell’overall. Una prestazione un po’ “sonnacchiosa” quella di, parsa non a suo agio nella piscina da 25 metri, visto il ritmo con cui ha gareggiato, ricordando gli Assoluti invernali di pochi giorni fa dove ha ottenuto il pass olimpico proprio nei 100. L’1:05.21 la dice lunga, se rapportato all’1.03.55 (record italiano) che rappresenta il suo miglior ...