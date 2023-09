Chi era Daniela Rossignaud | la fidanzata di Giancarlo Siani

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 settembre 2023), morta da qualche anno, era ladel giornalistaal momento dell’omicidio del giornalista de Il Mattino, avvenuta il 23 settembre del 1985 a Napoli, per mano della camorra. Si hanno pochissime notizie della donna. Apparteneva a una nota famiglia di Vico Equense, proprietaria dell’Hotel Aequa, uno dei più importanti in tutta la Campania. La sorella diè Maria Pia, giornalista. In vita ha concesso un’unica intervista a Daniele Sardo, per un libro. Dal giorno dell’omicidio del compagno,è stata lontana dai riflettori. Tanto che il suo volto è quasi del tutto sconosciuto al pubblico, fatta eccezione per lo scatto in cui la vediamo mentre guarda dolcemente ...