Terra amara | anticipazioni | Zuleyha fa una rivelazione scioccante a Demir

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 25 maggio 2023)Altun ed Yilmaz Akkaya, nel corso delle prossime puntate di, saranno stanchi di nascondere il loro legame e non vedranno l'ora di scappare insieme. La decisione dei due innamorati, però, innescherà una serie di dinamiche che catalizzeranno l'attenzione e che avranno conseguenze impreviste. Innanzitutto, ledella soap opera di successo di Canale 5 rivelano che Mujgan si ritroverà ad origliare una conversazione tra Yilmaz ee le crollerà il mondo addosso. I due ex fidanzati, in particolare, si incontreranno per pianificare la loro fuga da Cukurova e il giovane comunicherà alla Altun la propria decisione di partire senza suo figlio Kerem Alì, il quale rimarrà con la madre Mujgan. Quest'ultima, dunque, si renderà conto di essere ormai sul punto di perdere per ...