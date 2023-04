Spalletti: «L’assenza di tifo delle curve penalizza la squadra quasi quanto l’assenza di Osimhen» (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza di presentazione del match contro il Milan in programma domani sera al Maradona, c’è anche quello della protesta della tifoseria per il divieto di striscioni e bandiere. «Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti, anche la vicinanza del pubblico. Quando una delle componenti ci viene a mancare, come peer un calciatore importante, siamo penalizzati. Apprezzo i sacrifici fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie, il prezzo dei biglietti, capisco che sia difficile ma dobbiamo capre che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la squadra, si sta facendo un’azione che è contro la squadra. Che le curve non sostengano le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico del Napoli, Luciano, nella conferenza di presentazione del match contro il Milan in programma domani sera al Maradona, c’è anche quello della protesta dellaseria per il divieto di striscioni e bandiere. «Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti, anche la vicinanza del pubblico. Quando unacomponenti ci viene a mancare, come peer un calciatore importante, siamoti. Apprezzo i sacrifici fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie, il prezzo dei biglietti, capisco che sia difficile ma dobbiamo capre che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la, si sta facendo un’azione che è contro la. Che lenon sostengano le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Osimhen? Assenza pesante, ma c'è Simeone, il contratto? Tutto per lei' https://t… - sportface2016 : #NapoliMilan, #Spalletti: 'L'assenza di #Osimhen pesa, come la protesta delle curve' - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Osimhen? Assenza pesante, ma c'è Simeone, il contratto? Tutto per lei' - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Osimhen? Assenza pesante, ma c'è Simeone, il contratto? Tutto per lei' - petisso17 : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… -