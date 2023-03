La Russa torna su Fosse Ardeatine | ma è bufera “Grave revisionismo”

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'eccidio delle, commesso dai nazifascisti nel 1944, continua ad essere oggetto di scontro tra le forze politiche. Stavolta a scatenare lasono le parole del presidente del Senato Ignazio La, che compie della vicenda quella che dal Pd non esitano a definire un'operazione di "", "sposando il punto di vista dei fascisti". Per Elly Schlein, segretaria del Pd, sono "parole indecenti, inaccettabili per il ruolo che ricopre".In un'intervista a Libero, Laprima afferma che i partigiani misero in atto l'azione contro le truppe di occupazione nazista "sapendo che ne sarebbe derivata una rappresaglia...". Poi minimizza l'azione in sè: "Non è stata una pagina nobilissima della Resistenza", afferma l'intervistatore Pietro Senaldi; "No, tutt'altro - ...

... il presidente del Senatoalla carica con una nuova versione dei fatti: "L'attentato di via ... La "banda musicale" di cui parla Laera il terzo battaglione del Polizeiregiment che sfilava ...... antifascisti e non, lo ha affermato il presidente del Senato Ignazio La, in una intervista a Libero in cuisulle critiche a Giorgia Meloni per le dichiarazioni in occasione della ...La, che si definisce "uomo della Fiamma", prosegue poi parlando del 25 aprile: non vuole ancora dire come lo celebrerà, ma ricorda di aver già reso omaggio alle tombe dei partigiani: "Di tutti, ...

Stavolta a scatenare la bufera sono le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che compie della vicenda quella che dal Pd non esitano a definire un'operazione di "revisionismo", "sposando ...La Russa nel corso dell'intervista aveva detto: "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle ...