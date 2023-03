“Christian” torna su Sky con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nuovi miracoli, nuovo Regno”: è la promessa della seconda stagione di ‘Christian’, la serie tv targata Sky e prodotta con Lucky Red che a partire dal 24 marzo, per sei nuove puntate in esclusiva Sky e in streaming su Now, vedrà nei panni del protagonista in possesso di poteri di origine misteriosa Edoardo Pesce, sempre affiancato da Claudio Santamaria nel ruolo di Matteo postulatore vaticano e da Silvia D’Amico come Rachele ex tossica ‘miracolata’ da Christian, nonché dalla new entry di lusso Laura Morante che sarà la ‘Nera’ in antitesi al ‘Biondo’ in una concezione dualistica della divinità. Tutti diretti dal regista Stefano Lodovichi, coautore della sceneggiatura con Valerio Cilio e produttore creativo del testo, che prende spunto dal fumetto ‘Stigmate’ come input di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nuovi miracoli, nuovo Regno”: è la promessa della seconda stagione di ‘’, la serie tv targata Sky e prodotta con Lucky Red che a partire dal 24 marzo, per sei nuove puntate in esclusiva Sky e in streaming su Now, vedrà nei panni del protagonista in possesso di poteri di origine misteriosa, sempre affiancato danel ruolo di Matteo postulatore vaticano e da Silvia D’Amico come Rachele ex tossica ‘miracolata’ da, nonché dalla new entry di lusso Laura Morante che sarà la ‘Nera’ in antitesi al ‘Biondo’ in una concezione dualistica della divinità. Tutti diretti dal regista Stefano Lodovichi, coautore della sceneggiatura con Valerio Cilio e produttore creativo del testo, che prende spunto dal fumetto ‘Stigmate’ come input di ...

