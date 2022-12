Tiscali

TagsDinamoIn vista del match contro Brescia hanno parlato in conferenza stampa Lucae coachanalizzando il momento della squadra Il centro triestino ha commentato: "Sono ottimista anche se ci aspettano delle partite molto dure a cominciare da quella con Brescia che è ...Innanzitutto, difensiva, dove la squadra diè organizzata, lotta, combatte, sa quello che ... ha giocato 25 minuti di grande qualità, tutti hanno contribuito da Devecchi a Chessa fino a, ... Bucchi e Gandini su Brescia TagsDinamoIn vista del match contro Brescia hanno parlato in conferenza stampa Luca Gandini e coach Bucchi analizzando il momento della squadra ...In vista del match contro Brescia hanno parlato in conferenza stampa Luca Gandini e coach Bucchi analizzando il momento della squadra Il centro triestino ha commentato: “Sono ...