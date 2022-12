Traffico Roma del 29-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul lungotevere rallentamenti tra Castel Sant’Angelo e Piazza Gioacchino Belli direzione Porta Portese lavori sulla via Aurelia Antica zona Villa Pamphili senso unico alternato e rallentamenti chiusa la via Appia altezza Capannelle direzione centro deviato ilpossibili disagi zona Prenestino Viale della Serenissima riaperto viale della Venezia Giulia disagi in precedenza nelle vie circostanti la strada era chiusa per incidente a capodanno metropolitane aperte fino alle 2:30 per buste tra mi invece giornata del 31 di Como ultime corse alle 21 con questi tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità