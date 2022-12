Pelé | l’ultimo saluto del Santos | «Eterno» – ?

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il, la squadra per cui ha giocato per tutta la sua carriera, omaggia Pelè con la foto di una corona e la scritta «» Ilpiange. La morte di O’Rei è stata resa nota da pochi minuti e subito la squadra brasiliana a cui ha legato la sua leggenda lo ha ricordato con un tweet.. pic.twitter.com/N912VpCmVK—FC (@FC) December 29, 2022 Una corona e una semplice scritta:. L'articolo proviene da Calcio News 24.

O Rei, il Re, se ne è andato, solare e positivo anche nell'ultimo tratto della sua vita, conclusa in una camera dell'ospedale. Accanto aveva l'ultima moglie, Marcia Aoki, un'imprenditrice.