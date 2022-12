Milan | pronto l'assalto per un esterno

Milan News

Ilvuole blindare altri calciatori con il contratto in scadenza e tra questi c'è Olivier ...come dimostrato anche al Mondiale con la Nazionale di Deschamps e per questo il club rossonero è...... dopo una serie di sei vittorie consecutive, senza subire nemmeno un gol, culminata con l'aggancio al terzo posto in classifica dietro a Napoli e. Dubbi ed assenze Contro i belgi dello ... Gazzetta - Leao, altro segnale d'amore al Milan. Pronto un super contratto per il rinnovo Rafael Leao continua a restare una preda ambita da parte di tanti club di Premier League, nonostante le voci di un summit con il Milan a gennaio dove si parlerà del suo rinnovo del contratto in scaden ...Giovanni Carnevali ha parlato prima dell'amichevole contro l' Inter in relazione al suo futuro e a quello di Davide Frattesi . "Io in una big E' una bellissima cosa essere accostato ai grandi club, m ...