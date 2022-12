LIVE – Sassuolo-Inter | Amichevole invernale 2022 DIRETTA

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lascritta di, matchche le due formazioni disputeranno a meno di una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A/2023. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, dopo le recenti apparizioni senza i Nazionali, sono pronti a tornare in campo con il gruppo quasi al completo per l’ultimo test. Gli emiliani, dal loro canto, hanno intenzione di ben figurare per arrivare alla ripresa del torneo nazionale nel miglior modo possibile. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di giovedì 29 dicembre. Sportface.it seguirà l’evento inattraverso untestuale e diversi approfondimenti, chi avrà la meglio? COME SEGUIRE LA PARTITAore 17:00 ...

Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Inter , match amichevole che le due formazioni disputeranno a meno di una settimana dalla ... Inter, sfida al Sassuolo in amichevole: la gara in diretta tv Dopo più di un mese di sosta per i Mondiali, si rientra con il botto con il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Incrocio fondamentale in ottica… Leggi ...Il Milan potrebbe sfidare la Roma nella corsa a uno dei gioielli del Sassuolo: prezzo abbastanza alto, quindi affare non semplice.